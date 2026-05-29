كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 مايو 2026، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

حالة الطقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

أوضحت الهيئة في بيان أن البلاد تشهد طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد، إلى نشاط رياح على فترات متقطعة على أغلب الأنحاء خلال اليوم، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض الفترات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 درجة - الصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة - الصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة - الصغرى 20 درجة مئوية.



- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة - الصغرى 24 درجة مئوية.