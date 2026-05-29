شهدت محطات المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل (الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية) إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من المواطنين، خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوافد المواطنون خلال أول يومين من عيد الأضحى بكثافة لاستقلال المونوريل كوجهة أساسية للتنزه والتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

خصم 50% على تذاكر المونوريل

جاء هذا الزحام الملحوظ مدفوعًا بالقرار الاستراتيجي لوزارة النقل، والذي يقضي بتطبيق خصم ضخم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة خلال أيام العطلات الرسمية والإجازات، ولمدة 3 أشهر؛ مما جعل المونوريل الخيار الأول والاقتصادي للأسر المصرية من مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات خلال عطلة العيد.

وتعكس حركة الإقبال الكثيفة في أول وثاني أيام العيد نجاح رؤية الدولة في التوسع نحو وسائل النقل الجماعي الأخضر والنظيف، وتحول المونوريل من مجرد وسيلة انتقال ذكية وآمنة إلى تجربة حضارية ممتعة جذبت المواطنين لاستكشاف الطفرة العمرانية في العاصمة الجديدة.

يذكر أن مبادرة تخفيض أسعار التذاكر بنصف الثمن تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة سياحة التعرف على المشروعات القومية، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط المروري، وتوفير الوقت والجهد، وتقديم حلول انتقال مرنة واقتصادية تناسب كافة فئات المجتمع.