دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى ضرورة الانتباه لنوعية الأطعمة التي يتم تناولها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حفاظًا على الصحة العامة والوقاية من المشكلات الصحية الناتجة عن الإفراط في بعض الأطعمة.

3 أنواع من الأطعمة تجنبها في العيد

أوضحت الوزارة، في منشور توعوي، أن هناك ثلاثة أنواع من الأطعمة يُفضل تجنب الإفراط فيها خلال العيد، وهي الأطعمة المقلية، والأطعمة الغنية بالدهون، وكذلك الأطعمة المليئة بالنشويات والكربوهيدرات، لما قد تسببه من أعباء على الجهاز الهضمي وارتفاع السعرات الحرارية.

وأكدت وزارة الصحة، أهمية الاعتدال في تناول الطعام، والحرص على اتباع نظام غذائي متوازن خلال فترة العيد، لتجنب أي مضاعفات صحية والحفاظ على النشاط والحيوية.