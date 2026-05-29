وضع أكرم توفيق لاعب وسط فريق الشمال القطري، شرطًا وحيدًا من أجل الموافقة علي العودة من جديد إلي النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الأهلي في الفترة الأخيرة في مفاوضات جادة مع أكرم توفيق عن طريق سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي فريق الكرة من أجل إقناع اللاعب بإنهاء فترة احترافه القصيرة في الدوري القطري والعودة للقلعة الحمراء في محاولة لتعويض رحيل المالي أليو ديانج الذي تقرر انضمامه لفريق فالنسيا الأسباني.

أكرم توفيق يرحب بالعودة بشرط وحيد

وكشف مصدر مقرّب من أكرم توفيق لـ "مصراوي"، أن اللاعب لا يمانع العودة للأهلي لكنه اشترط الحصول علي نفس راتبه مع فريق الشمال القطري دون تخفيض مليمًا واحدًا.

وقال المصدر: أكرم توفيق يريد الحصول علي مليون و200 ألف دولار من الأهلي( ما يفوق 60 مليون جنيه) في الموسم الواحد وهو نفس راتبه مع فريق الشمال في الموسم القادم.

وأضاف: إذا وافق الأهلي على هذا الشرط سيعود اللاعب للقلعة الحمراء وسينهي علاقته مع الشمال بالتراضي، لافتًا إلي أن أكرم توفيق كان يتقاضي في آخر موسم له مع الأهلي قبل الاحتراف في الدوري القطري 10 ملايين جنيه في الموسم وبالتالي ما طلبه اللاعب نظير العودة يعتبر رقم خيالي مقارنة بما كان يحصل عليه وقت ارتدائه القميص الأحمر.

