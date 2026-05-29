مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

0 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

2 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

حرس الحدود

جميع المباريات

إعلان

أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

04:26 م 29/05/2026 تعديل في 05:09 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أفشة وأكرم توفيق
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفيق ومحمد أبو تريكة
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفق وشقيقه حاتم (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    أكرم وأحمد توفيق
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفيق
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وضع أكرم توفيق لاعب وسط فريق الشمال القطري، شرطًا وحيدًا من أجل الموافقة علي العودة من جديد إلي النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الأهلي في الفترة الأخيرة في مفاوضات جادة مع أكرم توفيق عن طريق سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي فريق الكرة من أجل إقناع اللاعب بإنهاء فترة احترافه القصيرة في الدوري القطري والعودة للقلعة الحمراء في محاولة لتعويض رحيل المالي أليو ديانج الذي تقرر انضمامه لفريق فالنسيا الأسباني.

أكرم توفيق يرحب بالعودة بشرط وحيد

وكشف مصدر مقرّب من أكرم توفيق لـ "مصراوي"، أن اللاعب لا يمانع العودة للأهلي لكنه اشترط الحصول علي نفس راتبه مع فريق الشمال القطري دون تخفيض مليمًا واحدًا.

وقال المصدر: أكرم توفيق يريد الحصول علي مليون و200 ألف دولار من الأهلي( ما يفوق 60 مليون جنيه) في الموسم الواحد وهو نفس راتبه مع فريق الشمال في الموسم القادم.

وأضاف: إذا وافق الأهلي على هذا الشرط سيعود اللاعب للقلعة الحمراء وسينهي علاقته مع الشمال بالتراضي، لافتًا إلي أن أكرم توفيق كان يتقاضي في آخر موسم له مع الأهلي قبل الاحتراف في الدوري القطري 10 ملايين جنيه في الموسم وبالتالي ما طلبه اللاعب نظير العودة يعتبر رقم خيالي مقارنة بما كان يحصل عليه وقت ارتدائه القميص الأحمر.

اقرأ أيضا :

الأهلي يضع شرطين لبيع بن رمضان في الصيف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اكرم توفيق الاهلي صفقات الاهلي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الفنان يؤم المصلين.. 25 صورة من جنازة والدة أحمد حلمي ببنها
أخبار المحافظات

الفنان يؤم المصلين.. 25 صورة من جنازة والدة أحمد حلمي ببنها
أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل
رياضة محلية

أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل

من الجبل الشرقي إلى أضرحة الأولياء.. المقابر ملتقى المحتفلين بالعيد في
أخبار المحافظات

من الجبل الشرقي إلى أضرحة الأولياء.. المقابر ملتقى المحتفلين بالعيد في
الهيروين والسرقات في وكر واحد.. سقوط تشكيل عصابي تخصص بسرقة محال الخردة
حوادث وقضايا

الهيروين والسرقات في وكر واحد.. سقوط تشكيل عصابي تخصص بسرقة محال الخردة
كيف تقيس سرعة الإنترنت الفعلية؟.. تعرف على الخطوات عبر تطبيق "MY NTRA"
اقتصاد

كيف تقيس سرعة الإنترنت الفعلية؟.. تعرف على الخطوات عبر تطبيق "MY NTRA"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي