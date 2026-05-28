طعام ومشروبات ومثلجات.. خدمات متواصلة لحجاج السياحة داخل مخيمات منى

كتب : محمد أبو بكر

09:40 م 28/05/2026
    خدمات متكاملة لحجاج منى على مدار الساعة (1)

أكدت بعثة الحج السياحي، استمرار تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج السياحة داخل مخيمات منى، في إطار خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير أعلى درجات الراحة والرعاية للحجاج خلال أيام التشريق، وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

خدمات إعاشة متواصلة للحجاج على مدار الساعة

أوضحت البعثة، أن الخدمات المقدمة للحجاج تشمل توفير وجبات غذائية متكاملة ومتنوعة على مدار اليوم، بما يتناسب مع مختلف الاحتياجات، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الغذائية.

عصائر ومياه ومثلجات لمواجهة الحرارة في الحج

شملت التجهيزات، توفير كميات كبيرة من العصائر المبردة والمياه الباردة والمثلجات بشكل مستمر داخل المخيمات، وذلك لمساعدة الحجاج على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والحفاظ على الترطيب اللازم خلال أداء المناسك.

مشروبات دافئة وخدمات ضيافة مستمرة للحجاج

كما تم توفير المشروبات الساخنة والدافئة، وعلى رأسها الشاي والقهوة والمشروبات العشبية، ضمن خدمات الضيافة المستمرة داخل المخيمات، بما يضمن تلبية احتياجات الحجاج على مدار الساعة.

وأكدت لجان بعثة الحج السياحي المنتشرة داخل مخيمات منى استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لمستوى الخدمات المقدمة، والتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات، بالتنسيق المباشر مع شركات السياحة وشركة الضيافة السعودية.

وشددت البعثة، على أن راحة وسلامة الحجاج تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن جميع الخدمات داخل مخيمات منى تُقدم وفق أعلى المعايير التنظيمية، بما يعكس مستوى التنظيم الذي يشهده موسم الحج السياحي هذا العام.

بعثة الحج مشعر منى الحج السياحي

