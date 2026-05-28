شهدت محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للتوجه إلى العاصمة الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة.

وتزامنًا مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى، حرص المواطنون من مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات على استقلال قطارات المونوريل، في مشهد يعكس تزايد الإقبال على وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية، إلى جانب رغبة المواطنين في مشاهدة التطور العمراني والحضاري الذي تشهده العاصمة الجديدة.

يُذكر أن وزارة النقل كانت قد قررت، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 مايو، تطبيق خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، ولمدة 3 أشهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز الذي أصبحت تتمتع به، إلى جانب تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي النظيفة والمتطورة بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة.

كما تسهم هذه المبادرة في تقليل الضغط المروري، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتحسين تجربة التنقل من خلال وسيلة نقل عصرية وآمنة وحديثة، فضلًا عن توفير خيارات انتقال اقتصادية ومرنة تخدم مختلف فئات الركاب.