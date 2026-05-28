أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم أكثر من 125 مليون خدمة طبية للسيدات في مختلف محافظات الجمهورية من خلال المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة".

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل من أجل صحة المرأة، وحرص الدولة على تعزيز صحة المرأة المصرية كركيزة أساسية لبناء الأسرة والمجتمع.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي صحة المرأة أولوية قصوى، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات الوقائية والعلاجية شملت الكشف المبكر والدعم النفسي والرعاية الشاملة عبر مراحل العمر المختلفة.

تقديم أكثر من 125 مليون خدمة طبية للسيدات

أضاف "عبدالغفار" أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تسجيل أكثر من 2 مليون سيدة بمحافظات المرحلة الأولى، مدعومة بأكثر من 5500 منشأة رعاية أولية و2800 وحدة صديقة للمرأة و14 ألف رائدة ريفية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، إلى التحسن الكبير في مؤشرات صحة المرأة خلال الفترة من 2018 إلى 2025، حيث انخفض معدل وفيات الأمهات من 52 إلى 17 حالة لكل 100 ألف مولود حي، وارتفعت تغطية رعاية الحوامل إلى 92%، وزادت نسبة الولادات تحت إشراف طبي إلى 97%، كما ارتفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 64%، وتراجع انتشار فيروس "سي" إلى 0.38%.

وأوضحت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية، أن الخدمات شملت فحص أكثر من 25 مليون سيدة لفيروس "سي"، و68 مليون خدمة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، وأكثر من 13 مليون خدمة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ملايين الخدمات في مبادرات صحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وتأتي هذه الإنجازات ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة المرأة 2021-2030، التي تستهدف الوصول إلى أكثر من 60 مليون امرأة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.