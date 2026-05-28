واصل ميناء دمياط العمل بكامل طاقته التشغيلية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استمرت كافة الأنشطة التشغيلية والخدمية على مدار الساعة دون تأثر بإجازة العيد، بما يضمن انتظام حركة السفن وتداول البضائع واستمرار تقديم الخدمات البحرية واللوجستية بكفاءة عالية.

وشهدت أرصفة المحطات والساحات انتظامًا ملحوظًا في معدلات الأداء، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ وفق البرامج التشغيلية المحددة، في مؤشر يعكس استقرار منظومة التشغيل بالميناء وجاهزيتها للتعامل مع مختلف المتغيرات.

وأكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء يواصل العمل بصورة طبيعية خلال فترة العيد، في إطار منظومة تشغيل متكاملة تستهدف الحفاظ على انسيابية الحركة واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

كما أوضحت الهيئة أن انتظام العمل خلال فترات الأعياد والعطلات الرسمية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة التشغيل، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل، ويعكس كفاءة البنية التشغيلية وجاهزية المعدات والأطقم الفنية بالميناء.

وأشارت الهيئة إلى استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات العاملة داخل الميناء، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، بما يضمن الحفاظ على استقرار التشغيل واستمرار تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على الحفاظ على انتظام العمل واستدامة الخدمات التشغيلية واللوجستية بصورة مستقرة وآمنة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.