سكك حديد مصر تواصل نقل ملايين المواطنين خلال عيد الأضحى

كتب : محمد نصار

05:48 م 28/05/2026
واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ خطط التشغيل المقررة على مختلف خطوط الشبكة، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار انتظام حركة القطارات على مستوى الجمهورية.

السكة الحديد تواصل تشغيل قطارات العيد

شهدت العديد من المحطات الرئيسية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في السفر عبر السكك الحديدية بين مختلف المحافظات والمدن خلال إجازة العيد، وسط متابعة ميدانية مستمرة من قيادات وعناصر الهيئة داخل المحطات والقطارات، للتأكد من انتظام الرحلات وتقديم الدعم والخدمات اللازمة للركاب.

كما تواصل الهيئة رفع درجة الجاهزية القصوى لأطقم الصيانة والدعم الفني ومراكز التحكم والسيطرة، لمتابعة حركة التشغيل على مدار الساعة بكافة الخطوط، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والنظافة والتعقيم، والتأكد من جاهزية القطارات قبل انطلاق الرحلات.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ خطة الهيئة الخاصة بتشغيل عيد الأضحى المبارك، والتي نجحت خلال الأيام الماضية في تقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة لملايين المواطنين المتجهين إلى مختلف أنحاء الجمهورية لقضاء عطلة العيد.

