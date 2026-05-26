إعلان

الزراعة: فتح 4 أسواق جديدة للعنب والبرتقال وشتلات الفراولة بأمريكا اللاتينية

كتب- محمد ممدوح:

08:59 م 26/05/2026

وزارة الزراعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انطلاقة تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، بعد نجاح فتح 4 أسواق جديدة في قارة أمريكا اللاتينية تشمل بيرو وبنما والمكسيك، لاستقبال شحنات من البرتقال والعنب وشتلات الفراولة، في خطوة تعكس توسع النفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاع الصادرات الزراعية وزيادة قدرته على اختراق أسواق جديدة غير تقليدية، بما يسهم في تنويع الأسواق المستهدفة ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، إلى جانب دعم تدفقات النقد الأجنبي.

ويمثل فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية في بيرو وبنما والمكسيك خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، إذ يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المصرية للتواجد في أسواق أمريكا اللاتينية التي تُعد من الأسواق الواعدة ذات الطلب المتنامي على المنتجات الزراعية عالية الجودة. ويسهم هذا التوسع في تعزيز قدرة مصر على تنويع شركائها التجاريين وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، بما يدعم استقرار حركة التصدير ويعزز مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات العالمية.

كما تنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، خاصة محاصيل مثل البرتقال والعنب وشتلات الفراولة التي تحظى بسمعة قوية عالميًا.

ويُتوقع أن يسهم هذا التوسع في رفع حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة النفاذ للأسواق الدولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فتح أسواق جديد بأمريكا اللاتينية الزراعة وزارة الزراعة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نتنياهو يقرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان وإخلاء 13 بلدة
شئون عربية و دولية

نتنياهو يقرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان وإخلاء 13 بلدة
واقعة "تأشيرات الحج السياحي" ..3 قرارت من النيابة بشأن "عصابة العُملة"
حوادث وقضايا

واقعة "تأشيرات الحج السياحي" ..3 قرارت من النيابة بشأن "عصابة العُملة"
«ولا ببلاش».. نجيب ساويرس يرفض تطوير إعلام ماسبيرو
أخبار مصر

«ولا ببلاش».. نجيب ساويرس يرفض تطوير إعلام ماسبيرو
احذرها في العيد.. 5 مشروبات قد تتسبب في ارتفاع السكر بشكل حاد
نصائح طبية

احذرها في العيد.. 5 مشروبات قد تتسبب في ارتفاع السكر بشكل حاد
أول تعليق من خالد يوسف على أزمة سرقة مجوهرات زوجته (فيديو)
زووم

أول تعليق من خالد يوسف على أزمة سرقة مجوهرات زوجته (فيديو)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة