أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انطلاقة تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، بعد نجاح فتح 4 أسواق جديدة في قارة أمريكا اللاتينية تشمل بيرو وبنما والمكسيك، لاستقبال شحنات من البرتقال والعنب وشتلات الفراولة، في خطوة تعكس توسع النفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاع الصادرات الزراعية وزيادة قدرته على اختراق أسواق جديدة غير تقليدية، بما يسهم في تنويع الأسواق المستهدفة ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، إلى جانب دعم تدفقات النقد الأجنبي.

ويمثل فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية في بيرو وبنما والمكسيك خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، إذ يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المصرية للتواجد في أسواق أمريكا اللاتينية التي تُعد من الأسواق الواعدة ذات الطلب المتنامي على المنتجات الزراعية عالية الجودة. ويسهم هذا التوسع في تعزيز قدرة مصر على تنويع شركائها التجاريين وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، بما يدعم استقرار حركة التصدير ويعزز مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات العالمية.

كما تنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، خاصة محاصيل مثل البرتقال والعنب وشتلات الفراولة التي تحظى بسمعة قوية عالميًا.

ويُتوقع أن يسهم هذا التوسع في رفع حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة النفاذ للأسواق الدولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.