إعلان

الزراعة: ذبح أكثر من 10 آلاف أضحية بالمجازر الحكومية مجانًا

كتب- محمد ممدوح:

10:03 م 27/05/2026

ذبح الاضحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبال المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، 10,172 أضحية، تم ذبحها للمواطنين مجانا، وسط إشراف بيطري كامل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة أعمال الذبح بالمجازر، وتقديم خدمات الاشراف البيطري والكشف والفحص على أضاحي المواطنين، والتأكد من سلامة اللحوم بعد الذبح، تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على البيئة والصحة العامة.

ذبح أكثر من 10 آلاف أضحية بالمجازر الحكومية مجانًا

في هذا السياق، أوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، ذبح 5,588 رأس أبقار، و2,641 رأس أغنام، فضلًا عن 1,551 رأس جاموس، و254 رأس ماعز، بالإضافة إلى 138 رأس جمال، وذلك بالمجازر الحكومية المعتمدة التي تشرف عليها الهيئة على مستوى الجمهورية.

وأكد "الأقنص"، أنه تم دعم المجازر بالمزيد من الأطباء البيطريين للعمل بنظام النوبتجيات، لتكثيف أعمال الفحص والإشراف قبل وأثناء وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم والحد من الذبح العشوائي بالشوارع، لافتا إلى استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشمل أسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض.

وشدد على استمرار المجازر في استقبال أضاحي المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وأجهزة الحكم المحلي بالمحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأضاحي وزارة الزراعة عيد الأضحى الزراعة المجازر الحكومية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب
حوادث وقضايا

"الإنسانية فوق كل شيء".. رجال الإطفاء يحملون قعيدا إلى شقته بالسيدة زينب
بإطلالة فرعونية.. منى زكي تخطف الأنظار داخل المتحف المصري الكبير - صور
زووم

بإطلالة فرعونية.. منى زكي تخطف الأنظار داخل المتحف المصري الكبير - صور
مع الداعية مصطفى حسني.. أحمد حاتم ينشر مجموعة صور من رحلته في الحج
زووم

مع الداعية مصطفى حسني.. أحمد حاتم ينشر مجموعة صور من رحلته في الحج
بينها "فلوموكس".. تحذير رسمي من تشغيلات دوائية مغشوشة في مايو (قائمة)
أخبار مصر

بينها "فلوموكس".. تحذير رسمي من تشغيلات دوائية مغشوشة في مايو (قائمة)
مع أبنائهم وزوجاتهم.. 20 صورة توثق احتفال نجوم الكرة المصرية بعيد الأضحى
رياضة محلية

مع أبنائهم وزوجاتهم.. 20 صورة توثق احتفال نجوم الكرة المصرية بعيد الأضحى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان