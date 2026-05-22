ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ويتلو قرآن الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة، القارئ الشيخ محمد بسيوني.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "يوم عرفة.. يوم المباهاة الإلهي", على أن يكون موضوع خطبة الجمعة الثانية حول التحذير من مخلفات الأضاحي".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.