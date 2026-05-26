سرقة حضانة “قسم بولاق”.. أختام مزورة تُوقع 22 متهما في قبضة العدالة

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، تأجيل محاكمة 22 متهما في واقعة اتهامهم بتزوير أوراق حكومية (أختام شعار الجمهورية، وأختام الشهر العقاري، وقرارات النيابة العامة) بهدف الاستيلاء على سيارات مملوكة لحضانة قسم بولاق الدكرور (حرز) وبيعها. إلى جلسة 24 يونيو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.

ترأس هيئة الدائرة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، ومنتصر أحمد كحك، وياسر كمال الدين ياسين، وسكرتارية شنودة فوزي لطيف، وحلمي عادل.

أوراق مزورة توقع 22 متهما في الفخ



وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2026 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 52 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين (مصطفى ع، محمد محمود، أحمد صابر، محمود محمد، أحمد محمد، عادل محمد، محمد خميس، محمد أحمد، أحمد إسماعيل، حازم حمدي، إبراهيم خميس، حسن فكري، إيمان فكري، شعبان صبحي، ولاء صبحي، أحمد ربيع، أحمد عيد، عثمان زايد، حسن محمد، أحمد سيد، سيد محمد، عبد الله أحمد) اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي توكيلات عامة وخاصة بمصلحة الشهر العقاري (عقود بيع عدد من السيارات).

وأضافت النيابة أن التوكيلات المنسوب صدورها إلى مكاتب توثيق الشهر العقاري (الأهرام، والبنك الأهلي فرع القاهرة، والإسكندرية فرع العامرية أول، وأورانج المهندسين، والساحل، والبنك الأهلي) تم اصطناعها على غرار الصحيحة.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهمين من الخامس حتى الثالث عشر أمدوا المتهمين الأول والثاني بالبيانات اللازمة، فقام المتهمان الثالث والرابع باصطناع المحررات على غرار الصحيح منها، وذيلوها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفين عموميين، كما قلدوا أختام شعار الجمهورية الخاصة بتلك الجهات.

تقليد أختام وأوراق مزورة



كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في تقليد أختام المصالح الحكومية، واستعمالها في مهر المحررات المزورة.

وأضافت النيابة أن المتهمين اشتركوا أيضاً في تزوير شهادات بيانات السيارات المنسوب صدورها إلى وحدات مرور مختلفة (أبشواي، الوراق، عين الصيرة، الدقي، فيصل، 6 أكتوبر الجديدة، أوسيم، التبين، الفيوم، قنا)، عبر اصطناعها وتزوير توقيعات وأختام الجهات المختصة.

كما تبين اشتراكهم في تزوير قرارات صادرة عن نيابة جنوب الجيزة الكلية الخاصة بتسليم السيارات، وتقليد أختام شعار الجمهورية الخاصة بها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الخامس حتى الثالث عشر مثلوا أمام موظفين عموميين بقسم شرطة بولاق الدكرور، وادعوا ملكيتهم للسيارات محل الواقعة، وتمكنوا من استلامها، ثم قاموا بتسليمها للمتهمين الأول والثاني، الذين باعوا بعضها للمتهمين من الرابع عشر حتى الثاني والعشرين، مع علمهم بمصدرها غير المشروع.

إخفاء مسروقات "حضانة قسم بولاق"



ونسبت النيابة العامة للمتهمين جميعاً تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في إخفاء سيارات مملوكة للغير، متحصلة من وقائع تزوير، والتصرف فيها بالبيع لآخرين، سواء حسني النية أو سيئيها، مع علمهم بذلك.

