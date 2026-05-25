شاركت لجنة الثقافة والفنون بالمجلس في الصالون الثقافي "الأدب النسوي المترجم إلى العربية"، حيث شهد المركز القومي للترجمة انطلاق أولى فعاليات التعاون الثقافي بين لجنة الثقافة والفنون بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم عضوة المجلس ومقررة اللجنة والمركز القومي للترجمة بقيادة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي استاذ الادب الروسي.

شارك في الندوة الدكتورة جهاد محمود عواض أستاذة الأدب المقارن والنقد الأدبى الحديث المساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس، والأستاذة مها شهبة مستشارة أكاديمية المتحدة عضوتا اللجنة، والدكتورة نهاد منصور أستاذة الأدب الإنجليزى ووكيلة كلية اللغات والترجمة جامعة بدر ، إلى حانب ممثلي السفارة الأوزباكية بالقاهرة، من بينهم السيد أتابك عالموف الملحق الثقافي لسفارة أوزباكستان بمصر، والسيد أمين كونايوف القنصل بالسفارة الأوزباكية، بالاضاف الي طلاب الجامعات المصرية.

تناولت الندوة عددًا من الأعمال الأدبية النسوية المترجمة إلى اللغة العربية، والتي ناقشت قضايا المرأة في الثقافات الروسية والصربية والإنجليزية، إلى جانب استعراض أبرز إشكاليات الترجمة المرتبطة بالأعمال الأدبية النسوية، وأثر الترجمة في نقل التجارب الإنسانية والثقافية المرتبطة بقضايا المرأة إلى القارئ العربي.

وأكدت الندوة على أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة والفنون في دعم قضايا المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي، انطلاقًا من الإيمان بأن الثقافة والفن يمثلان ركيزة أساسية لخدمة قضايا الوجود الإنساني وعلى رأسها قضايا المرأة محليًا وعالميًا.