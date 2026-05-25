أكد الإعلامي محمود سعد أن امتلاك المال ليس الهدف الأهم في الحياة، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الإنسان غنيًا، لكن الأهم هو ألا يصل إلى مرحلة الاحتياج المذل.

وأضاف سعد خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن وجود محتاجين في المجتمع أمر مؤلم ومهين للجميع، موضحًا أن الفقر قد يكون جزءًا من سنن الحياة، لكن من غير الطبيعي استمرار حالات الاحتياج بالشكل الحالي.

وأشار الإعلامي إلى أن المظاهر أصبحت نوعًا من الفساد الاجتماعي، حيث صار الناس يقيمون بعضهم البعض على أساس نوع العربية والشقة والمنزل، مؤكدًا أن الحياة ليست كذلك ولا يجب أن تُختزل في هذه التفاهات.

وتابع: "عندي بيت في الشيخ زايد لكن لما تشوفه هتعرف إنه باب الخلق"، مشددًا على أن القيمة الحقيقية للإنسان ليست في حجم منزله أو فخامة سيارته، بل في محتواه الإنساني وأخلاقه.

وشدد سعد على ضرورة أن يساهم الإنسان في بناء المجتمع ويتحلى بالطموح الذي يوصله إلى مبتغاه الذي يحقق به الإفادة لنفسه ولمن حوله من البشر، داعيًا إلى العمل الجاد والجهد المتواصل.