متحدث الأوقاف: الدجل والشعوذة تستنزف أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًا

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أطلقت تحركًا واسعًا لمواجهة الدجل والشعوذة، مشيرًا إلى تنظيم 630 ندوة علمية في المديريات تحت عنوان "الشعوذة طريق إلى الضلال والانحراف"، ضمن حملة "صحح مفاهيمك" التي تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي الديني المستنير.

وقال رسلان، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز: "التركيز على المحافظات الحدودية مثل مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد"، مؤكدًا أن هذه المناطق تعاني من انخفاض الحضور الديني بسبب قلة الكليات الشرعية، مما يستدعي تكثيف القوافل الدعوية وحملات التوعية لسد الفجوة ومواجهة الانتشار المتزايد لهذه الظاهرة.

وأضاف أن الدجل والشعوذة ليستا ظاهرة عابرة، بل قضية متجذرة في بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية، موضحًا أن السكوت عنهما يُسهم في تفاقمها بشكل خطير وغير مبرر، وأن مواجهتها تتطلب جهدًا مستمرًا من خلال الندوات العلمية والخطاب الديني الرصين.

وتابع رسلان أن أحدث الإحصاءات المتاحة منذ عام 2021 تُظهر أن إنفاق المجتمع المصري على الدجل والشعوذة يتجاوز 10 مليارات جنيه سنويًا، واصفًا الرقم بأنه "مخيف وغير مبرر"، خاصة أنه يقوم على تسليم العقل لمعتقدات وهمية تخالف الدين والعلم، مما يستنزف موارد الأسر ويُضعف الثقة في الخطاب الديني الرسمي.

وأشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن الحملة تهدف إلى تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة من خلال الندوات والقوافل الدعوية، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بتقديم بديل علمي وديني رصين يعتمد على القرآن والسنة.