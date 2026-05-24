إعلان

الأوقاف: توزيع الأضاحي بالتعاون مع التضامن لتوصيل اللحوم لمستحقيها

كتب : داليا الظنيني

11:39 م 24/05/2026

لحوم صكوك الأضاحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في صكوك الأضاحي يعكس حجم الثقة التي يضعها المصريون في وزارة الأوقاف باعتبارها الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع وتوصيل اللحوم إلى مستحقيها.

وأضاف رسلان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الوزارة تلقت شكاوى من ضغط الاتصالات والرغبة الكبيرة من المواطنين في الاشتراك بصكوك الأضاحي، معتبرًا أن هذا الأمر مؤشر إيجابي ومبشر بنجاح المشروع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إلى أن صكوك الأضاحي تُطرح بشكل موسمي خلال عيد الأضحى، بينما تنفذ الوزارة أيضًا مشروع صكوك الإطعام على مدار العام بقيمة 400 جنيه للصك الواحد.

وتابع أن "الوزارة حرصت على عدم تولي الأئمة عملية التوزيع بشكل مباشر حتى لا يؤثر على دورهم الدعوي والتوعوي بالمساجد"، موضحًا أن التوزيع يتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تمتلك قواعد بيانات دقيقة للمستحقين.

وشدد أسامة رسلان على أن وزارة الأوقاف ترفض تمامًا إجبار الأئمة على تحقيق أعداد محددة من صكوك الأضاحي، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله، كما أنه يتعارض مع توجهات وزير الأوقاف ويعد نوعًا من القهر الوظيفي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف على أن مشروعات الصكوك تُعد أحد أهم أدوات التكافل الاجتماعي التي تسهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير اللحوم والمواد الغذائية للمستحقين بصورة منظمة وعادلة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صكوك الأضاحي أسامة رسلان وزارة الأوقاف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مي عز الدين تتألق في أحدث ظهور.. ورد رومانسي من زوجها أحمد تيمور (صور)
زووم

مي عز الدين تتألق في أحدث ظهور.. ورد رومانسي من زوجها أحمد تيمور (صور)
زحام على ماكينات الصراف الآلي.. العيد والمعاشات يضغطان على السيولة النقدية
أخبار البنوك

زحام على ماكينات الصراف الآلي.. العيد والمعاشات يضغطان على السيولة النقدية
عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
نصائح طبية

عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
إيران: نتفاوض على الاعتراف بحقنا في امتلاك نووي سلمي
شئون عربية و دولية

إيران: نتفاوض على الاعتراف بحقنا في امتلاك نووي سلمي
اللحوم في العيد.. ما الكمية التي قد تضر بصحتك؟
نصائح طبية

اللحوم في العيد.. ما الكمية التي قد تضر بصحتك؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان