متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحي تخضع لرقابة مالية ومؤسسية دقيقة

كتب : حسن مرسي

05:54 م 22/05/2026

الأضاحي

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن منظومة صكوك الأضاحي تخضع لرقابة مالية ومؤسسية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح رسلان خلال مداخلة عبر قناة "مودرن"، أن الوزارة تُعد الجهة المؤتمنة على الأمن الفكري والديني، وجميع أموال الصكوك تخضع لإجراءات رقابية صارمة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة لا تتولى التوزيع المباشر، بل تقوم بجمع قيمة الصكوك وشراء الأضاحي فقط.

ولفت إلى أن "وزارة التضامن والتحالف الوطني هما اللي بيتولوا التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية بقواعد بيانات دقيقة ومحدثة لمنع تكرار الصرف".

وأوضح أن قيمة الصك الواحد لا تكفي لشراء رأس ماشية كاملة، لكن العمل المؤسسي يتيح تجميع الصكوك وشراء أعداد كبيرة بأسعار مناسبة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف على أن الهدف هو تحقيق التكافل الاجتماعي وتيسير أداء الشعيرة بصورة منظمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

