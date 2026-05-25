لتجنب نفاد الأرصدة.. "الكهرباء": استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة العيد

كتب : محمد صلاح

03:08 م 25/05/2026

العدادات مسبقة الدفع

أكد مصدر مسئول بـالشركة القابضة لكهرباء مصر، استمرار عمل مراكز خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع، التابعة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين وتيسير عمليات شحن العدادات دون انقطاع.

رفع درجة الاستعداد بخدمة العملاء

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع قطاعات الشحن وخدمة العملاء، مع استمرار تشغيل المنافذ الرئيسية وأماكن الشحن الإلكتروني، إلى جانب متابعة ماكينات التحصيل الفوري والتأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة طوال فترة الإجازة.

استمرار شحن العدادات مسبقة الدفع خلال العيد

وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء أجرت تنسيقًا مع شركات الدفع الإلكتروني، ومنافذ التحصيل المختلفة، لضمان استمرار خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال أيام العيد.

وأضاف أن فرق الدعم الفني والطوارئ ستكون متاحة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى قد تواجه المواطنين، أثناء عمليات الشحن، مشددًا على أن الهدف هو الحفاظ على استقرار الخدمة، وتجنب انقطاع التيار بسبب نفاد الرصيد خلال الإجازات الرسمية.

