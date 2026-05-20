حذرت شركات توزيع الكهرباء المواطنين من العبث بعدادات الكهرباء أو محاولة فك الأختام أو إجراء أي توصيلات غير قانونية، مؤكدة أن هذه المخالفات تعرض المشترك لغرامات مالية كبيرة وإجراءات قانونية قد تصل إلى تحرير محاضر سرقة تيار وفصل الخدمة.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن فرق الضبطية القضائية وحملات التفتيش التابعة لشركات التوزيع تكثف حملاتها بشكل يومي لرصد حالات التلاعب بالعدادات، سواء التقليدية أو مسبقة الدفع، خاصة مع التوسع في استخدام العدادات الذكية والكودية التي تكشف أي تدخل أو محاولات للتلاعب في الاستهلاك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن هناك عددًا من التصرفات التي تُعد مخالفة صريحة لقانون الكهرباء، أبرزها: فك أو كسر أختام العداد دون الرجوع لشركة الكهرباء، ونقل العداد من مكانه دون تصريح رسمي، وتوصيل الكهرباء قبل العداد، إضافة إلى إيقاف العداد أو تعطيله عمدًا، وكذلك محاولات التلاعب في توصيلات العدادات مسبقة الدفع، وفتح غطاء العداد أو العبث بمكوناته الداخلية.

وأضاف أن اكتشاف أي تلاعب يؤدي إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وتقدير قيمة استهلاك تقديرية بأثر رجعي، بجانب فرض غرامات مالية تختلف حسب نوع المخالفة وحجم الأحمال الكهربائية المستخدمة.

وأشار إلى أن بعض المخالفات قد تؤدي إلى رفع العداد نهائيًا وفسخ التعاقد مع المشترك، خاصة في حالات تكرار التعدي أو سرقة التيار الكهربائي.

ونصحت شركات الكهرباء المواطنين بعدم التعامل مع أي فني أو شخص غير تابع للشركة لإجراء تعديلات على العداد، والتواصل مباشرة مع الشركة المختصة حال وجود أعطال أو ملاحظات على الفاتورة أو شحن العداد مسبق الدفع.

كما شددت على ضرورة الحفاظ على سلامة الأختام وعدم محاولة فتح العداد أو تحريكه، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية الكبيرة.