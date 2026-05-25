أعلنت وزارة السياحة والآثار، انتهاء الترتيبات اللوجستية والميدانية الخاصة بتصعيد حجاج السياحة المصريين إلى صعيد عرفات، تمهيدًا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، غدًا الثلاثاء، في إطار خطة متكاملة تتابعها الوزارة على مدار الساعة لضمان انتظام حركة الحجاج وسلامتهم.

ويبلغ إجمالي عدد حجاج السياحة المصريين خلال الموسم الحالي 40 ألفًا و713 حاجًا، حيث بدأت اليوم عمليات التصعيد من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر عرفات وفق الجداول الزمنية والمسارات المعتمدة من السلطات السعودية.

غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة



وتتابع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، تنفيذ خطة التصعيد من خلال غرفة عمليات بعثة الحج السياحي المصري المتواجدة بمكة المكرمة، برئاسة الأستاذة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري.

وتعمل غرفة العمليات على مدار الساعة بالتنسيق المباشر مع البعثة الرسمية للحج المصري، ووزارة الحج والعمرة السعودية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركة تقديم الخدمات.

وأكدت سامية سامي أن الوزارة وضعت منظومة تشغيل متكاملة تجمع بين الانتشار المكثف لأعضاء البعثة بالميدان والتقنيات الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها تطبيق "رفيق"، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو طوارئ وتقديم أعلى مستوى من الخدمة لحجاج السياحة.

وشددت على أن الوزارة لن تتهاون مع أية شركة سياحة يثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الحجاج خلال هذه المرحلة الدقيقة من المناسك.

12 لجنة ميدانية بمخيمات عرفات ومنى



أوضحت أن البعثة شكلت 12 لجنة ميدانية موزعة على جميع مخيمات حجاج السياحة بمشعري عرفات ومنى، تعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج، وتذليل أية عقبات قد تواجههم، مع رفع تقارير دورية لغرفة العمليات المركزية.

وكانت بعثة الحج السياحي قد أجرت جولات تفقدية مكثفة على مخيمات الحجاج للتأكد من جاهزيتها الكاملة وفق البرامج المعتمدة للموسم الحالي، والتي تشمل برامج الخمس نجوم والاقتصادي والبري وأبراج كدانة المستحدث.

أسطول نقل حديث وتقنيات تنظيمية ذكية



اطمأنت البعثة على جاهزية أسطول النقل الذي يضم حافلات سياحية حديثة، إلى جانب سيارات خاصة ودفع رباعي ضمن بعض برامج الحج الفاخر، لنقل الحجاج وفق المسارات المحددة من الجانب السعودي.

وشهدت مخيمات الحجاج هذا الموسم عددًا من المستحدثات التقنية والتنظيمية، أبرزها تثبيت بيانات تفصيلية على كل سرير تتضمن رقم الحاج والمربع والبوابة، إلى جانب تركيب كاميرات ذكية مزودة بحساسات لرصد أعداد الحجاج وإصدار تنبيهات فورية عند تجاوز الطاقة الاستيعابية.

كما تعتمد المنظومة على قراءة الباركود الخاص ببطاقة "نسك" لضمان دخول كل حاج إلى المخيم المخصص له فقط، بما يمنع التداخل بين الأفواج.

خدمات متكاملة ورعاية خاصة



شملت التجهيزات توفير خدمات متكاملة لذوي الهمم، تتضمن منحدرات مخصصة ودورات مياه مجهزة، إلى جانب فرق خدمة عملاء متخصصة داخل المخيمات للتعامل الفوري مع استفسارات الحجاج.

كما تم توفير عدد من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لتقديم التوعية الدينية والإجابة على الاستفسارات الفقهية المتعلقة بأداء المناسك.

وفي الجانب الصحي، تم تجهيز عيادات طبية داخل كل مخيم مزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية وأسرّة الكشف، مع زيادة أعداد المظلات وتطوير منظومة توزيع المياه والأطعمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وثمنت سامية سامي الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية في تنظيم موسم الحج، مؤكدة استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان أداء حجاج السياحة المصريين لمناسكهم في يسر وانتظام وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.