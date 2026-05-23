حذّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت" من عدد من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي أو خصم الرصيد بشكل سريع، بالإضافة إلى التعرض لغرامات مالية ومحاضر سرقة تيار في بعض الحالات.

أخطاء قد تعرض المواطن للغرامة وفصل الكهرباء

قال مصدر بوزارة الكهرباء، لمصراوي، إن من أبرز الأخطاء التي يقع فيها المواطنون ترك كارت الشحن داخل العداد لفترات طويلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف الكارت أو حدوث مشكلات في نقل البيانات، مؤكدًا ضرورة الاحتفاظ بالكارت بعد الانتهاء من الشحن.

وأضاف أن تأخير شحن العداد حتى نفاد الرصيد بالكامل يتسبب أحيانًا في فصل الكهرباء بشكل مفاجئ، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، لذلك يُفضل شحن رصيد احتياطي بشكل مستمر لتجنب انقطاع التيار.

وأوضح أن العبث بالعداد أو محاولة فتح الغطاء الخاص بالتوصيلات الداخلية من أكثر المخالفات خطورة، حيث يتم تحرير محاضر تلاعب أو سرقة تيار للمخالفين، مع توقيع غرامات مالية وفقًا للوائح المنظمة.

وأكد أن بعض المشتركين يواجهون مشكلة عدم إضافة الرصيد الجديد بسبب عدم إدخال الكارت في العداد بعد الشحن مباشرة لتحديث البيانات، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من ظهور قيمة الشحنة على شاشة العداد بعد كل عملية شحن.

ونصحت وزارة الكهرباء المواطنين بمتابعة الرسائل والتنبيهات التي تظهر على شاشة العداد باستمرار، خاصة رسائل انخفاض الرصيد أو التحذيرات الخاصة بالأحمال الزائدة، لتجنب فصل التيار أو تلف الأجهزة الكهربائية.

كما شددت على أهمية عدم تشغيل أجهزة كهربائية ذات أحمال مرتفعة بشكل متزامن إذا كانت قدرة العداد لا تتحمل، لأن ذلك قد يؤدي إلى فصل العداد تلقائيًا لحماية الشبكة الكهربائية.