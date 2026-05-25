الأحمر والأزرق والأخضر.. ماذا تعني ألوان نتائج صفوف النقل 2026؟

كتب : أحمد الجندي

04:07 م 25/05/2026

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي سيتم إعلانها من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة، عبر مواقعها الرسمية عقب اعتمادها من الإدارات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن نظام إعلان النتائج لصفوف النقل يعتمد على التقييم بالألوان بدلًا من الدرجات، وفقًا للقرار الوزاري المنظم لنظام الدراسة والتقييم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأشارت إلى أن اللون الأحمر يعني أن التلميذ لم يتمكن من اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة، ويحتاج إلى دعم كبير، وذلك لمن حصل على درجات من 1 إلى أقل من 50، أما اللون الأصفر فيشير إلى أن الطالب يحتاج إلى بعض الدعم، ويُمنح لمن حصل على مجموع يتراوح بين 50 و65 درجة.

ويعبر اللون الأخضر عن تمكن الطالب من اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة، وذلك لمن حصل على درجات من 65 إلى أقل من 85.

فيما يدل اللون الأزرق على أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف، وحصل على مجموع يتراوح بين 85 و100 درجة.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يستهدف قياس مستوى الفهم والمهارات لدى الطلاب بصورة أكثر شمولًا، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الدرجات التقليدية.

