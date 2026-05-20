كشف مصدر بوزارة العمل، عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025.

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن وزير العمل سيصدر قرارًا بأن يكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتابع المصدر: قد يحدد وزير العمل يوم الأحد 31 مايو 2026 إجازة رسمية للقطاع الخاص ولكن غير مدفوعة الأجر.

وأكد المصدر، على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولكن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا (مثلي الأجر) عن هذا اليوم، أو يمنح يوم إجازة بديلاً عنه بناءً على طلب كتابي منه، وفقًا لقانون العمل.

وأشار إلى أن وزارة العمل، تحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك؛ تحقيقًا للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاع العام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.