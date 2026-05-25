أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، انتهاء مرحلة سفر حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وبدء الاستعدادات المكثفة لاستقبال رحلات عودة الحجاج إلى أرض الوطن عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج.

وكشفت الشركة أن أولى رحلات العودة القادمة من مطار جدة من المقرر وصولها يوم 29 مايو الجاري، فيما تستقبل أولى الرحلات القادمة من المدينة المنورة يوم 1 يونيو المقبل.

نقل أكثر من 74 ألف حاج



أوضحت الشركة أن إجمالي عدد الحجاج الذين غادروا عبر مطار القاهرة الدولي بلغ 74 ألفًا و642 حاجًا، جرى نقلهم على متن 474 رحلة جوية.

وبحسب البيان، بلغ عدد الحجاج المسافرين إلى مدينة جدة 30 ألفًا و450 حاجًا عبر 247 رحلة جوية، فيما بلغ عدد الحجاج المتجهين إلى المدينة المنورة 44 ألفًا و192 حاجًا على متن 227 رحلة.

توزيع الرحلات على مباني الركاب



خصص مطار القاهرة الصالة الموسمية لتشغيل رحلات شركة مصر للطيران الخاصة بالحج، فيما خُصص مبنى الركاب رقم 2 لرحلات الخطوط الجوية السعودية، ومبنى الركاب رقم 1 للرحلات المشغلة عبر شركات الطيران الخاصة.

وأكد مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن المطار بدأ بالفعل تنفيذ خطة الاستعداد لاستقبال رحلات عودة الحجاج، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية العاملة بالمطار.

وأوضح أن الخطة تتضمن تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة حركة وصول الرحلات، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم للحجاج، مع التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.