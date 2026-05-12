أصدرت وزارة الطيران المدني، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية حول التصريحات المنسوبة إلى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وزارة الطيران: بعض الصياغات لم تعكس التصريحات بدقة

أكدت الوزارة أن ما تم تداوله تضمّن بعض الصياغات غير الدقيقة، والتي لم تعكس بشكل كامل مضمون التصريحات التي أدلى بها وزير الطيران المدني خلال الجلسة العامة.

الحفني: مصر للطيران حققت أعلى أرباح سنوية في تاريخها

أوضحت الوزارة، أن الدكتور سامح الحفني أكد خلال الجلسة أن شركة مصر للطيران حققت خلال العام المالي 2024 / 2025 نتائج مالية قياسية، تمثل أعلى أرباح سنوية تحققها الشركة منذ إنشائها، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وهو ما يعكس نجاح خطط التطوير وتحسين كفاءة التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد.

وزارة الطيران: الدولة مستمرة في تطوير المطارات وتحديث الأسطول

أشارت الوزارة، إلى أن كلمة وزير الطيران تناولت جهود الدولة المستمرة لتطوير وتحديث قطاع الطيران المدني، بما يشمل رفع كفاءة منظومة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب دعم خطط تحديث أسطول شركة مصر للطيران والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وفق أفضل المعايير الدولية.

الحفني: عدم استهداف الخمس نجوم لا ينتقص من جودة الخدمة

فيما يتعلق بمستوى الخدمات، أوضح وزير الطيران المدني أن تصنيفات شركات الطيران الدولية تخضع لاشتراطات ومعايير فنية وتشغيلية متخصصة، مشيرًا إلى أن عدم استهداف تصنيف الخمس نجوم لا ينتقص من جودة الخدمة، خاصة أن هناك شركات طيران عالمية كبرى تعمل ضمن فئة الأربع نجوم وتقدم مستويات تشغيلية وخدمية متميزة.

وزير الطيران: ارتفاع أسعار الوقود كلف القطاع 53 مليون دولار

كما أشار الحفني إلى أن صناعة الطيران من الصناعات شديدة الحساسية، وأن هامش الربح بها يتراوح بين 2% و4% فقط، موضحًا أن تداعيات ارتفاع أسعار الوقود عالميًا نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية خلال شهري مارس وأبريل بلغت نحو 53 مليون دولار.

وزارة الطيران: نهيب بالإعلام تحري الدقة والمهنية

ناشدت وزارة الطيران المدني مختلف وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تداول المعلومات، حفاظًا على المصداقية والمهنية الإعلامية.