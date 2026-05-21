تكاثر السحب وفرص سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن آخر تطورات الطقس

كتب- محمد فتحي:

06:39 ص 21/05/2026

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري.

وبحسب بيان للهيئة نشرته على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإن السحب يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، مع تحسن في درجات الحرارة وأجواء ربيعية ممتعة على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة فإن هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية، إذ سجلت محافظة أسوان رمال مثارة ومستوى الرؤية الأفقية 1500 مترا.

يذكر أن الهيئة توقعت انكسار الموجة شديدة الحرارة وتحسن في درجات الحرارة على جنوب الصعيد اعتبارا من اليوم الخميس، مع استمرار نشاط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الذي يعمل على تلطيف الأجواء.

