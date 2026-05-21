كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، موضحة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على معظم المناطق، ومعتدلة ليلًا.

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

أشارت "الهيئة" في بيان لها، إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح من 4 حتى 8 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت "الأرصاد" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، مع ارتفاع الأمواج وزيادة سرعات الرياح على فترات متقطعة.

