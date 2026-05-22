موضوع الخطبة.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:30 ص 22/05/2026

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية، إلى جانب بعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ويتلو قرآن الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة، غدًا، القارئ الشيخ محمد بسيوني.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدًا بعنوان: "يوم عرفة.. يوم المباهاة الإلهية"، على أن يكون موضوع الخطبة الثانية حول "التحذير من مخلفات الأضاحي".

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، على أقل تقدير، مؤكدةً أن من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد، خيرٌ من أن يطيل فيصيبهم الملل، مشيرةً إلى أن الدروس والندوات والملتقيات الفكرية تمثل مساحة أوسع للتوسع في الطرح والنقاش.

