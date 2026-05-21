أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 22 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 26 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أكدت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين تبقى الأجواء معتدلة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الأرصاد" أن البلاد ستشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وحتى شمال الصعيد، موضحة أن الشبورة ربما تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الجمعة 22 مايو وحتى الثلاثاء 26 مايو، وذلك على فترات متقطعة، ما يسهم في تلطيف الأجواء ببعض المناطق.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة حتى 26 مايو

توقعت "هيئة الأرصاد" فيما يتعلق بدرجات الحرارة، أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تلامس 31 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية.

وأوضحت "الهيئة" أن شمال الصعيد يشهد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية، في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى معدلات الحرارة خلال تلك الفترة، إذ تتراوح العظمى بين 36 و38 درجة مئوية.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين إلى متابعة التحديثات والنشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الربيع، مؤكدة أنه سيتم تحديث البيانات فور حدوث أي تغيرات جوهرية في الأحوال الجوية.

