قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن متابعة الانتخابات في دول مثل: إنجلترا تكشف، على حد تعبيره، حجم الترابط بين ما يحدث في العالم الخارجي وما ينعكس على الأوضاع داخل مصر، مشيرًا إلى أن الأحداث الدولية، مثل: الحروب أو الأزمات الاقتصادية، تؤثر بشكل مباشر وسريع على الاقتصاد المصري.

الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة السلع الأساسية في مصر

أوضح "عيسى" خلال فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمات تتعلق بالقمح والزيوت، مؤكدًا أن مصر تأثرت بها قبل أطراف الصراع نفسها، على حد قوله.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الحكومات عادة ما تبرر بعض أوجه القصور بالأوضاع العالمية، بينما يكون التأثير الداخلي أعمق وأسبق في بعض الأحيان.

أهمية الاستفادة من تجارب الدول

تطرق "عيسى" إلى الوضع الاقتصادي في مصر، معتبرًا أنه يعاني من "هشاشة" تجعل أي تطور خارجي قادرًا على التأثير عليه بسرعة، لافتًا إلى أهمية التعلم من تجارب الدول الأخرى بدل الاكتفاء بالتأثر بها.

ولفت إبراهيم عيسى، في سياق حديثه عن الانتخابات المحلية في إنجلترا، إلى ما وصفه بتراجع حزب العمال الحاكم وخسارته عددًا من المقاعد لصالح أحزاب أخرى، موضحًا أن أبرز أسباب هذا التراجع، وفق تحليلات سياسية، تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.

مقارنة بين التجربة البريطانية والواقع المحلي في مصر

انتقل "عيسى" إلى مقارنة بين التجربة البريطانية والواقع المصري، مشيرًا إلى غياب المجالس المحلية المنتخبة في مصر منذ سنوات طويلة، معتبرًا ذلك خللًا في منظومة المحاسبة المحلية، على حد وصفه، ومشيرًا إلى أن هذا الغياب يحد من الرقابة الشعبية على أداء المسؤولين المحليين.

وأضاف إبراهيم عيسى، أن غياب الانتخابات المحلية في مصر يرتبط، من وجهة نظره، برغبة في تقليل المساءلة والمحاسبة، مؤكدًا أن وجود انتخابات محلية حقيقية يتيح رقابة أكبر على الأداء الحكومي في المحافظات والمراكز.

تأثير الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري

وتناول في حديثه قضايا اقتصادية واجتماعية مثل: ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، مشيرًا إلى أن المواطن يتحمل ضغوطًا متزايدة في ظل هذه الأوضاع، وأن غياب أدوات المحاسبة السياسية يزيد من تعقيد المشهد، على حد تعبيره.

وشدد الإعلامي إبراهيم عيسى، في ختام حديثه، على أن الديمقراطيةـ من وجهة نظره، لا تقتصر على إجراء الانتخابات فقط، بل تتطلب وجود مجتمع قادر على ممارسة حرية الرأي والتعبير والتفكير النقدي، معتبرًا أن البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل طبيعة العملية الديمقراطية.







