قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن ظاهرة "البث المباشر" اليوم تعيد إلى الأذهان ما كان يُعرف في مصر قبل عام 1934 بـ"الإذاعات الأهلية"، حين كان يُسمح لأي فرد بامتلاك جهاز لاسلكي وبث الأخبار أو الآراء من خلال محطة تحمل اسمه أو اسمًا تجاريًا.

وأوضح "عيسى" خلال بث مباشر عبر قناته على يوتيوب، أن تلك المرحلة التاريخية، التي امتدت تقريبًا من عام 1925 حتى صدور قرار إنشاء إذاعة رسمية واحدة للدولة، شهدت حالة من "الفوضى الإعلامية" وصلت إلى حد تبادل الشتائم والمنافسات الحادة بين محطات فردية، بل وقيام مطربين ومقرئين بإنشاء إذاعات خاصة بهم لمهاجمة المنافسين أو الرد عليهم.

إبراهيم عيسى: الإذاعات الأهلية في مصر كانت بداية الإعلام الحر

أشار الكاتب الصحفي، إلى أن الدراسات الأكاديمية في مصر تناولت هذه المرحلة بشكل محدود للغاية، رغم كونها تمثل، على حد وصفه، أحد الجذور الأولى للإعلام الحر المسموع والمرئي في البلاد.

وأضاف عيسى أن الواقع الإعلامي الحالي، في ظل انتشار الهواتف المحمولة ومنصات البث المباشر، يعيد إنتاج الفكرة ذاتها ولكن على نطاق أوسع بكثير، إذ أصبح بإمكان أي شخص أن يبث رأيه مباشرة إلى جمهور واسع دون مؤسسات أو قنوات وسيطة، معتبرًا أن ذلك يمثل في آن واحد "تعددية مهمة" و"خطرًا كبيرًا" في غياب الضوابط.

وشدد على ضرورة التمييز بين "الرأي" و"الانطباع"، موضحًا أن الرأي الحقيقي يجب أن يستند إلى بحث ومعرفة ومعلومات، بينما ما يُطرح على وسائل التواصل غالبًا ما يكون مجرد انطباعات مرتبطة بالعاطفة لا بالتحليل.

وانتقد "عيسى" ما وصفه بتحول بعض النقاشات العامة إلى إصدار أحكام دينية مبسطة من نوع "حلال أو حرام" في كل القضايا، معتبرًا أن ذلك يختزل التفكير ويهمّش النقاش العقلي القائم على التقييم الموضوعي بين الصواب والخطأ.

وتطرق خلال حديثه إلى نماذج تاريخية، مشيرًا إلى أن بعض الفتاوى عبر التاريخ عارضت التطور العلمي والتقني مثل: الطباعة، ما أدى، بحسب قوله، إلى تأخر المجتمعات لقرون عن حركة التطور العالمي، كما انتقد فترات تاريخية من حكم العثمانيين وصفها بأنها شهدت "جمودًا معرفيًا" انعكس على إنتاج العلوم والفلسفة في العالم العربي.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن العالم اليوم يعيش عودة قوية لفكرة "صوت الفرد" عبر التكنولوجيا الحديثة، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذه الحرية تتطلب قدرًا أكبر من المسؤولية والوعي في إنتاج الرأي ونشره.

اقرأ أيضًا:

إبراهيم عيسى: بقاء النظام الإيراني في السلطة أولوية مطلقة فوق أي اعتبار (فيديو)

إبراهيم عيسى ينتقد إدارة الاقتصاد في مصر.. ويتحدث عن تأثير حرب إيران (فيديو)

إبراهيم عيسى: الترويج لانتصار إيران سابق لأوانه – فيديو