استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خوليكا جاكليكا، أمين مظالم جنوب أفريقيا (الحامي العام)، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، في زيارة تُعد الأولى من نوعها إلى مصر.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حيث تشغل جاكليكا أيضًا منصب رئيس مركز الدراسات والأبحاث التابع لرابطة أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، والتي تضم في عضويتها أكثر من 47 مؤسسة على مستوى القارة، من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد "جمال الدين"، أن هذه الزيارة تجسد أهمية تعميق التعاون مع مؤسسات الوساطة وحقوق الإنسان في القارة الأفريقية، والتعرف على التجارب المقارنة في عمل المؤسسات الوطنية المستقلة، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتعاون في التدريب وبناء القدرات، بما يعزز من كفاءة آليات تلقي الشكاوى والاستجابة لها.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في منطقة شمال أفريقيا، في ضوء دور المجلس حاليًا كمنسق إقليمي للمنطقة داخل رابطة أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، والتي تضم كلًا من تونس والسودان وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، وذلك بهدف دعم المؤسسات النظيرة وتعزيز العمل المشترك بما يرسخ دور الرابطة على المستوى القاري.

ويُعد مكتب أمين المظالم في جنوب أفريقيا أحد المؤسسات الدستورية المستقلة الداعمة للديمقراطية، وفقًا للمادة 181 من الدستور، ويتم تعيين أمين المظالم بقرار من رئيس الجمهورية طبقًا لأحكام المادة 193.

وترتكز المسيرة المهنية لجاكليكا على خبرة قانونية راسخة، بدأت بالعمل في النيابة العامة عام 2004، وتدرجت خلالها حتى منصب نائب مدير النيابة العامة، مع تخصص في قضايا مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة، إلى جانب الإسهام في تدريب المدعين العامين على مستوى القارة الأفريقية، وفي نوفمبر 2023 أصدر الرئيس سيريل رامافوزا قرارًا بتعيينها أمينًا لمظالم جنوب أفريقيا.

"قومي حقوق الإنسان" والأزهر يبحثان التعاون المؤسسي ونشر ثقافة التسامح



