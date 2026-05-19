قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إنه تم رفع درجة الاستعداد داخل مديرية الطب البيطري لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر والمختصين بالتفتيش على اللحوم، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

المحافظ: "تعزيز المجازر" بالأطباء والمستلزمات

أوضح محافظ الجيزة أنه تم تعزيز المجازر الحكومية بأطباء متخصصين للكشف على اللحوم، إلى جانب تزويدها بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة والمنظفات والمطهرات، مع تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة بالمجازر، خاصة بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

أشار "الأنصاري"، إلى أن الذبح داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى سيكون مجانًا للمواطنين، على أن يقوم صاحب الأضحية باصطحاب الجزار الخاص به، وذلك حفاظًا على الصحة العامة والبيئة والتأكد من سلامة اللحوم.

"رقابة مكثفة" على الأسواق ومحال الجزارة

وأكد المحافظ تكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة والأسواق الخاصة بتداول اللحوم ومنافذ البيع والشوادر، للتأكد من سلامة المعروضات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات بالتنسيق مع الأحياء والمراكز ومباحث التموين، والمرور على أماكن التخزين والعرض وثلاجات حفظ اللحوم والمنتجات الغذائية.



وأضاف المحافظ أن الحملات تشمل أيضًا متابعة أماكن تداول اللحوم بالأماكن السياحية والعائمات بالتعاون مع شرطة المسطحات، لضمان صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي والحفاظ على سلامة المواطنين.

"متابعة الحالة الوبائية" بمزارع الثروة الحيوانية

وجّه بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمزارع الثروة الحيوانية والداجنة، لمتابعة الحالة الوبائية، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحيوانات داخل أسواق الماشية بنطاق المحافظة، ورصد حركة النقل بين المحافظات داخل نطاق الجيزة.