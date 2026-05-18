أكد أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي الحاسم للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي التابعة لجهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الحالية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، حفاظًا على حق الدولة وفرض سيادة القانون.

المحافظ: "استرداد 920 فدانًا" بأطفيح

أوضح محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن استرداد 920 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بوحدة القبابات التابعة لمركز ومدينة أطفيح، بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة التعمير جهة الولاية ومجلس مدينة أطفيح والوحدة المحلية.

"580 فدانًا" في اليوم الأول للحملات

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من استرداد نحو 580 فدانًا خلال اليوم الأول من الحملات، أعقبها استرداد 340 فدانًا أخرى، إلى جانب تنفيذ إزالة للمباني غير المأهولة المقامة بالمخالفة على الأراضي المستردة.

الأنصاري: "لا تهاون" في استرداد حق الدولة

شدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات بشكل يومي في مختلف المراكز والمدن، مع عدم التهاون في استرداد حق الدولة والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات، مؤكدًا أن الدولة ماضية بكل حزم في هذا الملف الحيوي.

"حملات مكثفة" لفرض سيادة القانون

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ حملات الإزالة واسترداد الأراضي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات.