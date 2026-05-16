أعلن أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، تحصين 170 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك خلال أسبوعين من انطلاق الحملة في 28 أبريل 2026 بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا للإنتاج الحيواني.

الأنصاري: تحصين 170 ألف رأس ماشية خلال أسبوعين

أكد محافظ الجيزة أن الحملات البيطرية مستمرة بجميع أنحاء المحافظة لتحقيق المستهدف من أعمال التحصين والوقاية، مشددًا على أهمية حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية ودعم الأمن الغذائي للمواطنين.

ذبح 14 ألف رأس ماشية" داخل المجازر الحكومية

كشف تقرير تلقاه المحافظ من مديرية الطب البيطري عن ذبح 14 ألفًا و930 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ذبح مليون و509 آلاف و886 طائر دواجن، بما يضمن وصول لحوم حمراء وبيضاء صالحة وآمنة للاستهلاك الآدمي.

بحسب التقرير، إلى تنفيذ اختبارات البروسيلا والدرن، إلى جانب التحصين ضد البروسيلا بالعترة 19 ولقاح "ريف 1" لعدد 3118 رأس ماشية، في إطار جهود الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

"435 ندوة إرشادية" للتوعية بالأمراض المشتركة والسعار

أوضح التقرير أن مديرية الطب البيطري نظمت 435 ندوة إرشادية للتوعية بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، فضلًا عن ترقيم وتأمين 2536 رأس ماشية ضمن جهود الحصر والتأمين.

الأنصاري: تحصين وتعقيم 1254 كلبًا حرًا

أكد محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، حيث تم تحصين وتعقيم 1254 كلبًا حرًا، في إطار خطة توازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والالتزام بالمعايير الإنسانية والبيئية.

ضبط 33 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

من جانبه، أكد الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري، ضبط 33 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم وهياكل الدواجن والأسماك المملحة والفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

"36 محضرًا" للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحرير 36 محضرًا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار الحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.