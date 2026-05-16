أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جولة ميدانية موسعة بنطاق حي العمرانية وحي جنوب الجيزة، لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق، والوقوف على انتظام العمل بالقطاعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأنصاري: "رفع بؤر المخلفات وتحسين النظافة بالشوارع"

شملت جولة المحافظ متابعة عدد من الشوارع والمحاور الحيوية، حيث وجه برفع بؤر تجمع المخلفات والرتش بشوارع برادو، وترعة الزمر، وصبحي، والثلاثيني، ومصرف الكنيسة، مع تكثيف أعمال النظافة والتجريد ورفع كفاءة الشوارع بصورة دورية.

"إزالة الإشغالات" من الشوارع الحيوية بالعمرانية

كما وجه محافظ الجيزة برفع التعديات والإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع برادة، والثلاثيني، والعمرانية الغربية، لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وسير المواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

المحافظ: "إعفاء نائب رئيس الحي" بعد رصد مخالفات

خلال الجولة، رصد المحافظ وجود نقطة تجمع للقمامة وأعمال فرز للمخلفات داخل سيارة نظافة بالقرب من مقر رئاسة حي العمرانية، وعلى الفور وجه بإعفاء نائب رئيس حي العمرانية المسؤول عن القطاع، مؤكدًا ضرورة محاسبة المقصرين ورفع كفاءة منظومة النظافة والمتابعة الميدانية.

"تكثيف الحملات" بشوارع الثلاثيني والسلام والشهيد

كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود رفع الإشغالات بشوارع الثلاثيني والسلام والشهيد، مع سرعة إزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام، لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع.

إزالة السلاسل الحديدية المخالفة بحي العمرانية

ووجه محافظ الجيزة بإزالة السلاسل الحديدية ووسائل حجز أماكن انتظار السيارات المخالفة، في تقاطع شارع الثلاثيني مع ماهر السنباطي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الأنصاري: "غلق مخازن فرز المخلفات" بالعمرانية

كما وجه المحافظ بتنفيذ أعمال نظافة مكثفة بشارع مكة المكرمة بحي العمرانية، مع غلق وتفريغ مخزن للفرز داخل أحد العقارات، ورفع إشغالات محال الخضار والفاكهة المتعدية على الطريق العام، إلى جانب إخلاء مخزن فرز بنهاية شارع العدوي سليم.

"حملات يومية" لتحقيق الانضباط وتحسين الخدمات

تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع المخلفات بشارع سعد إمام وتقاطع شارع العروبة مع عثمان محرم، موجهًا باستمرار الحملات الميدانية اليومية لتحقيق الانضباط وتحسين مستوى البيئة والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات المحافظة.