وزير العمل: قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار ويحفظ حقوق العمال

كتب : محمد أبو بكر

07:19 م 21/05/2026
    حسن رداد وزير العمل خلال جولته بمحافظة الدقهلية (2)
    حسن رداد وزير العمل خلال جولته بمحافظة الدقهلية (5)
    حسن رداد وزير العمل خلال جولته بمحافظة الدقهلية (3)
    حسن رداد وزير العمل خلال جولته بمحافظة الدقهلية (4)
    حسن رداد وزير العمل خلال جولته بمحافظة الدقهلية (6)

اختتم حسن رداد وزير العمل، جولته بمحافظة الدقهلية، بلقاء موسع مع مستثمري وأصحاب الأعمال بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ووليد فرعون رئيس لجنة المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وأحمد رجائي مدير مديرية العمل بالمحافظة.

"دعم الاستثمار والإنتاج"

أكد وزير العمل، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع ملف الاستثمار والإنتاج في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

مميزات قانون العمل الجديد

أشار وزير العمل، إلى أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تقوم على تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يضمن حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

وأضاف أن القانون راعى المتغيرات الحديثة في سوق العمل، ومنح المزيد من الضمانات والاستقرار للمستثمر، بما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين داخل منشآت القطاع الخاص.

التدريب من أجل التشغيل

دعا حسن رداد المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى التوسع في التعاون مع الوزارة في تنفيذ سياسة “التدريب من أجل التشغيل”، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية داخل المحافظات.

وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة على إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة وفق احتياجات المصانع والشركات.

السلامة المهنية

أكد الوزير أن السلامة والصحة المهنية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة الوقاية والتوعية داخل مواقع العمل.

وشدد على أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات والرؤى التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

من جانبهم، أعرب المستثمرون وأصحاب الأعمال عن تقديرهم لحرص وزارة العمل على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الدولة في مجالات التدريب والتشغيل وتحقيق التنمية الصناعية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

