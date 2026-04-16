رئيس "شمال القاهرة" يكشف لمصراوي حقيقة التفتيش على عدادات الكهرباء للعاملين

كتب : محمد صلاح

12:36 م 16/04/2026

عداد الكهرباء

قال المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن وجود حملات أو تفتيش على منازل العاملين بالشركة.

وأوضح "البيلي"، لمصراوي، أن إجراءات المتابعة والفحص تتم وفق آليات واضحة ومطبقة على جميع المشتركين دون تمييز، مشيرًا إلى أن التفتيش الدوري يركز بشكل أساسي على كبار المشتركين، حيث يتم مراجعة وفحص استهلاكاتهم كل 6 أشهر من خلال المرور الميداني والتأكد من دقة القراءات على الطبيعة.

وأضاف أن متابعة صغار المشتركين، بما فيهم العاملون بالشركة، تتم من خلال التنسيق القائم بين الشركة وشركة "شعاع" منذ نحو 8 أشهر، حيث يتم الاطلاع على بيانات الاستهلاك ومقارنتها بالحسابات المسجلة، بهدف رصد أي استهلاكات منخفضة بشكل غير معتاد، وذلك بنفس المعايير التي تُطبق على أي مواطن.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه في حال وجود ملاحظات، يتم فحص العداد الخاص بالمشترك أو الموظف بسهولة ويسر ودون أي إجراءات تعسفية، للتأكد من سلامته ودقة تسجيل الاستهلاك.

وكشف أن الشركة تعتمد على برنامج “EPS” الخاص بالقراءات، والذي يتيح متابعة الاستهلاك الشهري للمشتركين لفترات سابقة قد تصل إلى عام كامل، مما يساعد على تحليل نمط الاستهلاك واكتشاف أي تغيرات غير طبيعية.

وشدد "البيلي" على أنه في حالة رصد أي ملاحظات، يتم إرسالها إلى جهة المراقبة المختصة التابعة لها حالة المشترك أو الموظف، للتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن سلامة العدادات ودقة المحاسبة، في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشتركين.

