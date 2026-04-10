حذّر مصدر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من تجاهل أي أعطال تتعلق ببطارية العداد مسبق الدفع، مؤكدًا أن البطارية تُعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على بيانات الاستهلاك وضمان استمرارية عمل العداد بشكل صحيح.

ماذا تفعل عند تلف بطارية عداد الكهرباء؟

وجه المصدر، عدة نصائح للمواطنين عند تلف بطارية العداد، كالتالي:

- مراجعة شاشة العداد باستمرار: في حال ظهور رسالة ضعف البطارية أو اختفاء البيانات، يجب التحرك سريعًا.

- عدم فتح العداد أو محاولة إصلاحه ذاتيًا؛ لأن ذلك قد يعرضك للمساءلة القانونية.

- التوجه فورًا إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها لعمل الفحص اللازم واستبدال البطارية بشكل رسمي.

- الاحتفاظ بكارت الشحن؛ لأنه يحتوي على بيانات مهمة تساعد في استرجاع المعلومات عند الحاجة.

- الإبلاغ عن أي أعطال أخرى مصاحبة مثل توقف الشاشة أو عدم استجابة العداد.

وأكد المصدر، أن التأخر في الإبلاغ قد يؤدي إلى فقدان بعض البيانات أو حدوث مشكلات في عملية المحاسبة، مشددًا على أن شركات الكهرباء توفر فرق صيانة متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

