أسباب فصل العدادات مسبقة الدفع رغم وجود رصيد

كتب : محمد صلاح

01:38 م 16/05/2026

العدادات مسبقة الدفع

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن فصل التيار الكهربائي في العدادات مسبقة الدفع رغم وجود رصيد لا يعني بالضرورة وجود عطل بالعداد أو انتهاء الشحنة، موضحًا أن هناك عدة أسباب فنية وتشغيلية قد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء بشكل مؤقت، وذلك حفاظًا على سلامة الشبكة والأجهزة الكهربائية.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن العدادات الحديثة مزودة بأنظمة حماية ذكية تقوم بفصل التيار تلقائيًا في حال تجاوز الأحمال المقررة أو حدوث خلل في التوصيلات الداخلية، وذلك لتجنب تلف الأجهزة الكهربائية أو وقوع حرائق نتيجة زيادة الأحمال.

أوضح المصدر، أن أبرز أسباب فصل العداد رغم وجود رصيد تشمل:

- تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك في وقت واحد مثل التكييفات والسخانات والغسالات.
- زيادة الأحمال عن القدرة المحددة للعداد.
- وجود عطل في الكونتاكتور الداخلي للعداد.
- وجود تلف أو سخونة أو ارتخاء في التوصيلات الكهربائية داخل الوحدة السكنية.
- العبث بغطاء العداد أو محاولة التلاعب به، حيث تفصل العدادات الحديثة التيار تلقائيًا وتظهر كلمة "Tamper" على الشاشة.
- ضعف البطارية الداخلية لبعض أنواع العدادات الإلكترونية.
- حدوث تذبذب أو ارتفاع مفاجئ في الأحمال الكهربائية.

وأضاف أن بعض الحالات يعود فيها التيار للعمل تلقائيًا فور تقليل الأحمال أو إعادة تشغيل العداد باستخدام زر "Reset"، بينما تتطلب حالات أخرى تدخل شركة الكهرباء، خاصة عند وجود أعطال فنية أو تسجيل محاولات عبث بالعداد.

ونصحت شركات توزيع الكهرباء المواطنين بضرورة متابعة الأحمال الكهربائية داخل المنازل، وعدم تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك في وقت واحد، مع التأكد من سلامة التوصيلات الداخلية والاستعانة بفني متخصص حال تكرار فصل التيار بشكل مفاجئ.

