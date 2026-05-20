أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، التابع لوزارة العمل، برئاسة الوزير حسن رداد، أن إجمالي ما تم إنفاقه من الصندوق، وفقًا للغرض المُنشأ من أجله لدعم منظومة التدريب والتأهيل، بلغ 8 ملايين و300 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 1 فبراير 2026 وحتى 30 أبريل 2026، في إطار دعم وتمويل البرامج والأنشطة المرتبطة بالتدريب المهني والتأهيل، ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب.

وأوضح المجلس، خلال اجتماعه بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، أن إجمالي إنفاقات الصندوق منذ بدء نشاطه في 2003 وحتى 30 أبريل 2026 بلغ 382 مليونًا و700 ألف جنيه، بما يعكس الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم وتطوير منظومة التدريب المهني، والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأكد مجلس الإدارة استمرار العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مع مواصلة التوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور التنمية، ودعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل.