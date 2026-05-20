إعلان

العمل: إنفاق 8.3 مليون جنيه لدعم التدريب المهني خلال 3 أشهر

كتب : محمد أبو بكر

10:46 ص 20/05/2026 تعديل في 10:47 ص

وزارة العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، التابع لوزارة العمل، برئاسة الوزير حسن رداد، أن إجمالي ما تم إنفاقه من الصندوق، وفقًا للغرض المُنشأ من أجله لدعم منظومة التدريب والتأهيل، بلغ 8 ملايين و300 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 1 فبراير 2026 وحتى 30 أبريل 2026، في إطار دعم وتمويل البرامج والأنشطة المرتبطة بالتدريب المهني والتأهيل، ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب.

وأوضح المجلس، خلال اجتماعه بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، أن إجمالي إنفاقات الصندوق منذ بدء نشاطه في 2003 وحتى 30 أبريل 2026 بلغ 382 مليونًا و700 ألف جنيه، بما يعكس الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم وتطوير منظومة التدريب المهني، والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأكد مجلس الإدارة استمرار العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مع مواصلة التوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور التنمية، ودعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل التدريب المهني صندوق التدريب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في ليلة الحسم.. مصدر يكشف صاحب القضية رقم 18 ضد الزمالك
رياضة محلية

في ليلة الحسم.. مصدر يكشف صاحب القضية رقم 18 ضد الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء
كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
علاقات

كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك
رياضة محلية

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك
رياضة محلية

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء
تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم