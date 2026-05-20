أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم لما يمثله من أهمية محورية في بناء الإنسان المصري، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتنمية قدراته العلمية والفكرية والثقافية.

وأضاف "مدبولي" خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب إعلان نتائج دراسة تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بمصر، أن الدولة مستمرة في جهود تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية، بهدف إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات الحديثة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات داخل قطاع التعليم، والبناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات خلال الفترة الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

