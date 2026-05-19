أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بعد موجة الطقس شديدة الحرارة التي شهدتها مختلف الأنحاء خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن اعتبارًا من يوم الأربعاء 20 مايو، بالتزامن مع نشاط الرياح الشمالية الغربية، ما يسهم في تلطيف الأجواء وخفض الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تسود أجواء معتدلة نسبيًا على السواحل الشمالية، بينما تكون حارة إلى مائلة للحرارة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تشهد مناطق جنوب الصعيد انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن التوقعات الحالية تشير إلى استمرار هذه الأجواء خلال الأيام المقبلة وحتى فترة عيد الأضحى المبارك.