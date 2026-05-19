أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 20 مايو 2026 حتى الأحد 24 مايو 2026، مشيرة إلى حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 3 و6 درجات مئوية.

تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن البلاد ستشهد خلال هذه الفترة طقسًا معتدل الحرارة في ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أضافت "الأرصاد" أن الشبورة المائية ستكون حاضرة في ساعات الصباح الباكر، من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

وتوقعت "الهيئة" نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد، على فترات متقطعة، وهو ما قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا ببعض المناطق.



وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس، ما يستدعي المتابعة المستمرة للنشرات الجوية والتحديثات الرسمية الصادرة عنها تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.

ودعت "الهيئة" المواطنين إلى متابعة بياناتها الرسمية بشكل دوري، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية من العام.

اقرأ أيضًا:



3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18-5-2026.. رياح وأتربة



