أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب المناطق خلال ساعات النهار، مع طقس معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر ومعتدل ليلاً.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أضافت "الهيئة" أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال ساعات الصباح من 4 حتى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الغربية، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

وحذرت "الأرصاد" من نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات

متقطعة.

وأشارت "هيئة الأرصاد الجوية" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون متقطعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ولفتت "الأرصاد" إلى احتمالية ظهور سحب منخفضة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أعلنت "الهيئة" تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من محافظات الجمهورية، في إطار متابعة حالة الطقس اليومية وتحديث النشرات الجوية.

وأوضحت أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم درجة حرارة عظمى تصل إلى 35 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 20 درجة، في أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

وفي السواحل الشمالية، توقعت الأرصاد أن تسجل الإسكندرية 26 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، بينما تسجل مطروح 25 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، مع طقس أكثر اعتدالًا مقارنة بداخل البلاد.

وأضافت "الهيئة" أن محافظات الصعيد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إذ تسجل سوهاج 44 درجة للعظمى و27 للصغرى، فيما تصل في قنا إلى 46 درجة للعظمى و28 للصغرى.

وتابعت "الأرصاد" أن أسوان تسجل أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، إذ تبلغ العظمى 48 درجة مئوية والصغرى 31 درجة، وسط أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الوقائية اللازمة، في ظل التقلبات الجوية الحالية، مع متابعة التحديثات الصادرة عنها بشكل مستمر.

