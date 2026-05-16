أعلنت وزارة النقل دخول محطة الجولف الخدمة بدءًا من اليوم السبت، ضمن المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، و في إطار خطتها لتطوير منظومة النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى.

وتهدف الخطوة إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين، خاصة المقيمين بالقاهرة الجديدة ورواد منطقة التجمع الثالث، حيث تقع المحطة أعلى نفق الجولف وتربط مباشرة بمحور جمال عبد الناصر الممتد داخل القاهرة الجديدة.

ربط مباشر بالقاهرة الجديدة ومونوريل شرق النيل

أوضحت "الوزارة" في بيان لها، أن محطة الجولف ومحطة المشير طنطاوي، التي سبق تشغيلها في 19 مارس الماضي، تمثلان امتدادًا للمرحلة الأولى من المشروع، التي تبدأ من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة.

ومع دخول المحطتين الخدمة، يصل مسار BRT إلى القاهرة الجديدة ليرتبط بشارع التسعين الجنوبي ومحور المشير طنطاوي، إضافة إلى التكامل مع مشروع مونوريل شرق القاهرة عبر محطة المشير طنطاوي، بما يعزز من تكامل شبكة النقل الحديثة.

شبكة نقل مستدامة لتقليل الازدحام والوقود

أكدت وزارة النقل أن المشروع يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام والصديق للبيئة، باعتباره وسيلة نقل سريعة وآمنة تسهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

ويساهم النظام الجديد في تقليل الازدحام المروري واستهلاك الوقود، إلى جانب اختصار زمن الرحلات، وذلك بفضل عزل الحارة المخصصة للأتوبيسات الترددية عن باقي الحارات على الطريق الدائري.

توسعات مستمرة في مشروع BRT حول القاهرة الكبرى

يأتي تشغيل محطة الجولف ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، من خلال تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بطول 116 كيلومترًا.

ويستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، عبر توفير وسيلة حديثة ومستدامة تخدم ملايين المواطنين يوميًا، وتربط بين محاور القاهرة الكبرى بشكل أكثر كفاءة وانسيابية.

اقرأ أيضًا:

مصر ومنظمة العمل الدولية تتفقان على تسريع إعداد البرنامج القطري للعمل اللائق

آلاف فرص العمل للشباب.. وزير العمل يبحث توسعات "ليوني" الألمانية للسيارات