استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج زيارته إلى لندن بعقد لقاء مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني، الثلاثاء 19 مايو، حيث تناول الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية إلى جانب تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن بدر عبد العاطي أكد خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع المملكة المتحدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية داخل مصر بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة توسيع مجالات التعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكبر من التنسيق والشراكة في مختلف القطاعات.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد في المنطقة، مؤكدًا دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران باعتباره مسارًا يسهم في تقليل التوترات وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية بعيدًا عن التصعيد العسكري.

كما شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية وفق قواعد القانون الدولي، محذرًا من استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، والتي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الغذاء، إلى جانب تأثيرها على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وحركة السياحة العالمية.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، رحب بدر عبد العاطي بالموقف البريطاني بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وافتتاح سفارة لها في لندن، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية بما يدعم التهدئة واستعادة الاستقرار.

وأشار عبد العاطي في هذا الإطار إلى أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة عملها من داخل القطاع، مع الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية كذلك الرفض الكامل والإدانة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، محذرًا من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان ومنطقة القرن الإفريقي، حيث جدد الوزير التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة الدول وسلامة أراضيها واستقرارها، ودعم مؤسساتها الوطنية بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس قوة العلاقات المصرية البريطانية والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.