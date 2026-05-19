أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء، إلى اللجان النوعية المختصة.

وشهدت الجلسة العامة، إحالة مشروع قـانون مُقدم من العضو أحمد فتحي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الرعاية البديلة، ومشروع قـانون مُقدم من العضو محمد الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الأسرة المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

كمال أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مُقدم من العضو عمرو الورداني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.

وأحال مجلس النواب، مشروع قـانون مُقدم من العضو عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.