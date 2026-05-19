موعد التقدم لرياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:35 ص 19/05/2026

قطاع المعاهد الأزهرية

يبحث الكثير من أولياء الأمور، عن موعد التقديم لأبنائهم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهرية 2026/2027.

وقال مصدر بالأزهر الشريف في تصريحات لمصراوي، إن قطاع المعاهد الأزهرية، يبدأ تلقي أوراق القبول لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد "عادي - نموذجي - خاص" للعام الدراسي 2025/2024، في الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم لمرحلتي رياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر إلكترونيًا، على الرابط التالي: هنا

شروط التقدم لرياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

وجاءت شروط التقدم لرياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر على النحو التالي:

- لا يحق لولي الأمر التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ إقرارًا عليه بذلك.

- إقرار ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدين سابقًا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية.

- على ولي الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.

- الأوراق المطلوبة للتقديم:

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية).

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية/ طلب التحاق – عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6 – عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي).

